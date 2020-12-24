Telegram может быть монетизирован

Дуров заявил, что количество активных пользователей данного мессенджера сегодня составляет 500 миллионов пользователей. В то же время за всю свою историю Telegram П. Дуров всегда оплачивал счета из собственных сбережений.

Он отметил, что когда технологическая компания вырастает до таких размеров, то она может пойти только двумя путями — зарабатывать деньги для того чтобы компенсировать свои затраты либо согласиться на поглощение более крупным игроком.

Он не хочет продавать компанию по примеру основателей WhatsApp. Дуров полагает, что ему удастся монетизировать Telegram и данная программа нужна мира как независимый проект, в котором уважают права клиентов и обеспечивают более высокое качество сервиса. В то же время в составе более крупной компании это было было сложно сделать.

При этом все сервисы по-прежнему останутся бесплатными, но в приложении могут появиться дополнительные функции для бизнес-команд. В чатах также не планируется реклама, однако будет создана специальная рекламная платформа, благодаря которой можно будет покрывать расходы на серверы и трафик.

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