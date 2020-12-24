Власти КНР проведут антимонопольное расследование в отношении Alibaba

Государственные СМИ КНР сообщили в четверг, что расследование проводится Государственной администрацией по регулированию рынка.

Ранее этот регулятор предупредил, что его беспокоят технологические гиганты страны. На прошлой неделе за этим последовало объявление о штрафах Alibaba и Tencent, производящей электронные книги и телепрограммы China Literature, за их корпоративные поглощения.

Ценные бумаги Alibaba торгуются в форме ADR в Нью-Йорке. Его акции также размещены на вторичном листинге в Гонконге. Реакция бумаг на новости о расследовании была мгновенной. В начале торгов в четверг бумаги гонконгских котировок обвалились на 5,6%.

В последние недели Alibaba также взаимодействовала с регулирующими органами в других областях. IPO финансовой дочерней компании Alibaba Ant Group на сумму 35 млрд долларов было остановлено в ноябре, по-видимому, после прямого вмешательства президента Си Цзиньпина.

Финансовые контролирующие организации Китая, включая Нацбанк, а также банковский и страховой регулятор, заявили, что проведут проверки Ant Group в ближайшее время. В четверг Ant признал, что получил уведомление от контролирующих органов о такой проверке. В нем говорится, что она будет проходить в строгом соответствии ко всем нормативным требованиям.

В ноябре Государственная администрация регулирования рынка опубликовала проект правил, которые впервые четко определяют антиконкурентное поведение участников финансового рынка. Похоже, они охватывают такие области, как ценообразование, способы оплаты и использование данных для таргетинга на покупателей.

Эти моменты могут вызывать серьезную озабоченность, но Alibaba, Tencent, JD.com и Baidu и другие крупнейшие компании КНР, также могут рассматриваться как конкуренты власти в управлении страной.

Несмотря на то, что они уже в значительной степени сотрудничают с центральным правительством по таким вопросам, как цензура, китайские технологические компании теперь настолько большие и разветвленные, что у них есть потенциал, чтобы представлять еще один источник власти и организации в китайском обществе, кроме возглавляемой Коммунистической партией.

До сих пор в значительной степени мягкий контроль над китайским технологическим сектором также позволял технологическим компаниям "Поднебесной" составлять гораздо большую долю китайской экономики, чем их эквиваленты в Северной Америке и Европе, и получать огромные прибыли.

Интересы Alibaba в сфере средств массовой информации и развлечений включают: владение Youku, третьей по величине компанией в области потокового видео в стране; Taopiaopiao, половина дуополии в области продажи билетов в кино через Интернет; UCWeb, популярный браузер для мобильных устройств; и Alibaba Pictures, разветвленная компания по производству фильмов, которая включает в себя распространение и маркетинг, услуги передачи данных и производство.

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