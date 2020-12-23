Илон Маск хотел продать Тиму Куку Tesla

Об этом Маск написал в своем Твиттере в ответ на планы Apple выпустить собственный беспилотный электрокар в 2024 году.

Маск отметил,что связывался с Куком в довольно сложный период проектирования и создания Model 3 для того чтобы предложить ему купить Tesla за сумму, которая составляла одну десятую сегодняшней стоимости компании, однако тот отказался встретиться.

Маск считает, что Apple действует довольно странно. Компания намерена производить литий-железофосфатные аккумуляторы, однако Tesla уже давно их не использует и к тому же создать заявленный однокорпусный аккумулятор невозможно.

Работы над созданием электрокара ведутся в Apple с 2014 года. Проект называется Titan. Планируется создать пассажирский электрокар с новой технологией аккумулятора, которая позволит существенно его удешевить и увеличить запас хода автомобиля. Планируется производство автомобилей с неназванной компанией-партнером.

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