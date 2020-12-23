Facebook и Google будут совместно бороться с исками

Такого рода договоренность была заключена еще в сентябре 2018 года. Компания Facebook согласилась не быть конкурентом в сфере рекламных онлайн-инструментов Google в обмен на преференции в этой сфере для себя.

В соглашении также говорилось, что начиная с четвертого года действия договоренности Facebook будет тратить минимум 500 млн долларов в год на рекламных аукционах от Google. При этом будет выигрывать определенный процент данных аукционов.

Обе компании полагают, что таким соглашением они не нарушали никаких законодательных норм. На минувшей неделе Google получила очередной антимонопольный иск, в котором ее обвинили в ведении недобросовестной конкуренции. По отношению к Google претензии имеются не только у американских, но у европейских регуляторов. Они хотят штрафовать компании на 10% от глобальной выручки в случае повторения таких нарушений.

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