Компании из ЕС обвиняют США в закрытии доступа на китайский рынок

США за последние пару лет ввели довольно много санкций касательно китайских компаний. Есть мнение, что подобная политика предусматривает наличие определенных исключений для американский компаний, работающих с Китаем. В то же самое время европейский бизнес остается не у дел и отрезан от данного рынка.

Так, многие европейские компании, которые производят микросхемы и оборудование для их выпуска, попадают под действие санкций, поскольку нуждаются в китайских комплектующих.

Части компаний попросту запретили продавать свои компоненты в Китай, поскольку предполагается, что они могут быть использованы в военных целях. В то же время существует тенденция появления американских компаний, продающих товар через посредников.

Таким образом, ЕС оказался в центре противостояния КНР и США, которые сегодня ведут борьбу за мировое технологическое превосходство.

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