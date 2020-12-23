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Компании из ЕС обвиняют США в закрытии доступа на китайский рынок
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Компании из ЕС обвиняют США в закрытии доступа на китайский рынок

Многие европейские компании, которые производят микросхемы и оборудование для их выпуска, попадают под действие санкций, поскольку нуждаются в китайских комплектующих
​Многие европейские технологические компании обвиняют США в том, что они намерено используют санкции для того, чтобы перекрыть им доступ на рынок Китая.

США за последние пару лет ввели довольно много санкций касательно китайских компаний. Есть мнение, что подобная политика предусматривает наличие определенных исключений для американский компаний, работающих с Китаем. В то же самое время европейский бизнес остается не у дел и отрезан от данного рынка.

Так, многие европейские компании, которые производят микросхемы и оборудование для их выпуска, попадают под действие санкций, поскольку нуждаются в китайских комплектующих.

Части компаний попросту запретили продавать свои компоненты в Китай, поскольку предполагается, что они могут быть использованы в военных целях. В то же время существует тенденция появления американских компаний, продающих товар через посредников.

Таким образом, ЕС оказался в центре противостояния КНР и США, которые сегодня ведут борьбу за мировое технологическое превосходство.

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среда 23.12.2020 | 20:29
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