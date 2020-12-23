LG и Magna создадут совместное предприятие

Совместное предприятие будет производить автомобильные комплектующие, такие как электромоторы, инверторы, бортовые зарядные устройства и т. д., и будет выпускать продукцию исключительно для электромобилей. По данным Reuters, совместное предприятие под предварительным названием LG Magna e-Powertrain может достичь предварительной капитализации в $1 млрд. LG будет контролировать 51% бумаг, а Magna будет владеть оставшимися 49%.

Сообщается, что это сотрудничество приведет к созданию более 1000 рабочих мест в США, Южной Корее и Китае. Хотя сделка еще не одобрена акционерами LG, компания рассчитывает закрыть соглашение в июле следующего года.

Обе компании рассчитывают получить выгоду от взаимного слияния, полагаясь на растущий спрос на электромобили. LG специализируется на производстве электрических компонентов, тогда как Magna обладает возможностями в области интеграции программного обеспечения и систем.

Материнская компания LG Electronics, LG Corp, расширяет свое присутствие в сегменте электромобилей. Одна из ее дочерних компаний, LG Chem Ltd, является поставщиком Tesla Inc.

Ранее в этом месяце сообщалось, что LG Chem планирует удвоить производство аккумуляторных элементов, чтобы удовлетворить спрос Tesla. В связи с растущим ажиотажем вокруг электрических и автономных транспортных средств, даже производитель iPhone Apple Inc, как сообщается, планирует выпустить беспилотный электромобиль в 2024 году.

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