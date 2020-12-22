Ssang Yong находится на грани банкротства

Компания довольно давно начала испытывать определенные финансовые трудности и теперь не в состоянии платить по долгам. Ранее автопроизводитель уже просрочил выплату примерно 54,8 млн долларов США некоторым иностранным банкам, а 21 декабря уже не смог вернуть долг своему главному кредитору — Корейскому банку развития. Сегодня общая сумма долга компании перед кредиторами составляет 149 млн долларов и данная сумма является неподъемной для бренда.

Примерно 75% ценных бумаг корейского автопроизводителя является собственностью индийского концерна Mahindra, который в 2011 году уже помог компании преодолеть кризис. Этим летом руководство концерна заявило, что готово уменьшить свою долю в компании sSang Yong либо даже полностью ее продать, однако покупателей пока что не нашлось.

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