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Маск заинтересовался возможностью перевода своих сбережений в криптовалюту
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Маск заинтересовался возможностью перевода своих сбережений в криптовалюту

Маск задумался над предложением, а Сейлор отметил, что уже перевел в биткоины 1,3 млрд долларов США
​Глава и основатель компании Tesla Илон Маск интересуется в своем Твиттер-аккаунте о возможности перевода своего капитала в биткоины.

Сначала он опубликовал мем, в котором показываются люди, слишком много думающие о цифровой валюте. В ответ на этот пост глава компании по разработке программного обеспечения М. Сейлор предложил ему конвертировать все свои сбережения именно в криптовалюту. Из-за этого курс биткоина со временем может вырасти до триллиона долларов.

Маск задумался над предложением, а Сейлор отметил, что уже перевел в биткоины 1,3 млрд долларов США.

Ранее стало известно, что финансовое состояние И. Маска сократилось на 8,8 млрд долларов всего за один день. Такие потери произошли в первый день торгов Tesla на индексе S&P 500. Акции компании утратили почти 6,5% стоимости. В свою очередь, стоимость самойй криптовалюты достигла своего исторического рекорда и впервые превысила отметку в 24 тысячи долларов США. Такой рекорд был побит 20 декабря. Аналитики полагают, что это не является пределом и в будущем рост криптовалюты неизбежен.

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вторник 22.12.2020 | 16:59
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