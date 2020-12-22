Сбер запустил собственные беспилотные автомобили

Беспилотники созданы на основной базе автомобилей Kia Ceed. Данные автомобили уже прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения на передвижение по дорогам общего пользования.

Беспилотные автомобили можно будет узнать по специальной графике на кузове и характерному знаку в виде буквы «А» на багажнике. В салоне беспилотников установлен бортовой компьютер, в котором используются электронные карты от компании 2ГИС. В то же время, согласно требованию законодательства, за рулем автомобилей все же будут сидеть водители.

До конца этого года планируется запустить около десяти беспилотников и их количество планируется увеличить и в 2021-м. Компания «Сберавтотех» была создана в апреле текущего года. Ей уже удалось провести несколько циклов исследовательских работ, которые и позволили выпустить собственную серию беспилотных автомобилей.

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