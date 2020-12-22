Цена электрокара является сдерживающим фактором для россиян

Они считают электрокары чрезмерно дорогими, также отрицательным фактором является отсутствие полноценной инфраструктуры и довольно долгое время подзарядки. Примерно 54% заявили о том, что электрокары слабо приспособлены к суровым зимним условиям. Большинство экспертов сходятся во мнении, что решение данных проблем является субсидирование, которое должно покрыть не менее 20% стоимости автомобиля.

Сейчас минимальная цена нового электромобиля в России составляет около трех миллионов рублей. Популярная марка Tesla стартует в цене от 15 миллионов рублей. Отдельной проблемой называют фактор холода, в связи с чем активно развиваться рынок электрокаров может только в некоторых регионах, где наблюдаются довольно мягкие зимы.

Ранее сообщалось о том, что Россия практически не готова массово использовать электромобили. В специальном рейтинге страна занимает третье место с конца, опережая лишь Бразилию и Индию.

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