Глава Tesla потерял 8,8 млрд долларов за сутки

В результате такого спада Tesla возглавила антирейтинг падения акций. Массовая продажа акций началась на фоне того, что в мире начали опасаться появления нового штамма коронавируса. Такая паника затронула большинство американских компаний.

В момент. когда торги были закрыты, капитал Маска аналитики оценивали в 144,7 млрд долларов, что делало его третьим богатейшим человеком в мире после Дж. Безоса и Б. Арно. Капитал Маска напрямую зависит от успехов Tesla. Вместо зарплаты ему выплачивают акционерные опционы, которые разделены на равные транши на ближайшие десять лет. Для того чтобы их получать И. Маску необходимо добиться двух заранее поставленных целей, которые связаны с рыночной стоимостью компании и с ее доходами и прибылью.

После того как средний уровень капитализации Tesla превысил отметку в 150 млрд долларов за последние полгода, Маск получил возможность выкупить почти 1,7 млн ценных бумаг компании.

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