МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Транспорт
Глава Tesla потерял 8,8 млрд долларов за сутки
logo

Глава Tesla потерял 8,8 млрд долларов за сутки

В результате такого спада Tesla стала лидером падения на рынке США
Глава Tesla Илон Маск потерял за сутки 8,8 млрд долларов. Это случилось по итогам первого торгового дня компании в качестве участника индекса S&P 500. Согласно итогам торгов ценные бумаги компании утратили почти 6,5% своей стоимости.

В результате такого спада Tesla возглавила антирейтинг падения акций.  Массовая продажа акций началась на фоне того, что в мире начали опасаться появления нового штамма коронавируса. Такая паника затронула большинство американских компаний.

В момент. когда торги были закрыты, капитал Маска аналитики оценивали в 144,7 млрд долларов, что делало его третьим богатейшим человеком в мире после Дж. Безоса и Б. Арно. Капитал Маска напрямую зависит от успехов Tesla. Вместо зарплаты ему выплачивают акционерные опционы, которые разделены на равные транши на ближайшие десять лет. Для того чтобы их получать И. Маску необходимо добиться двух заранее поставленных целей, которые связаны с рыночной стоимостью компании и с ее доходами и прибылью.

После того как средний уровень капитализации Tesla превысил отметку в 150 млрд долларов за последние полгода, Маск получил возможность выкупить почти 1,7 млн ценных бумаг компании.

Читайте также: Авиакомпании спешат повысить спрос из-за коронавируса

вторник 22.12.2020 | 13:51
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok