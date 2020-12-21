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ЕС одобрил объединение Fiat и PSA
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ЕС одобрил объединение Fiat и PSA

Одобрение со стороны ЕС было высоко оценено обеими сторонами
​Евросоюз одобрил объединение производителей автомобилей Fiat Chrysler и PSA. Данная сделка будет иметь стоимость 38 млрд долларов. Это будет четвертый по величине концерн в мире. 

Одобрение со стороны ЕС было высоко оценено обеими сторонами, которые полагают, что им удастся развить и реализовать новые идеи в автомобилестроении.

Оба производителя автомобилей выразили надежду, что такое соглашение позволит решить такие задачи как производство экологически чистых автомобилей и предотвращение убытков при пандемии коронавируса. В то же время, Еврокомиссия заявил, что PSA намерена продлить соглашение с Toyota, в рамках которого планируется производить небольшие фургоны.

Новый концерн будет называться Stellantis и владеть такими брендами как Fiat, Jeep, Dodge и многими другими. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2021 года. Контролирует сделку Exor, которая является холдинговой компанией семьи Аньелли из Италии, а инвестируют в PSA — семья Пежо, власти Франции и китайская компания Dongfeng.

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понедельник 21.12.2020 | 21:29
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