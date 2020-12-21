Госдума РФ намерена внести поправки в закон о соцсетях

Авторами законопроекта являются депутаты «Единой России». Поправку планируется внести в законопроект 2017 года касательно регулирования социальных сетей, который может быть рассмотрен в ближайшем чтении.

По тексту законопроекта, социальные сети должны будут проводить мониторинг контента для того чтобы выявить противоправную информацию. Социальные сети должны будут выявлять информацию, в которой оскорбляются органы власти и государственные символы страны. Для того чтобы адекватно оценить степень опасности владелец социальных сетей должен максимально оперативно ограничить доступ к подобному контенту и отправить его на оценку в Роскомнадзор.

В настоящее время подобный контент мониторит Генеральная прокуратура. Она может инициировать процесс удаления неприемлимого контента. В случае отказа блокировка происходит через Роскомнадзор.

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