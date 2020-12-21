Apple планирует представить собственный электромобиль

По данным анонимного источника, большинство тайваньских производителей (Heda, BizLink-KY, Heqin, Tomita) намерены наращивать темпы производства многих компонентов для электромобилей уже во втором квартале 2021 года. Согласно предарительным данным, как раз эти производители могут стать поставщиками компонентов для нового электрокара.

Есть информация, что прототипы электрокара проходят испытания в Калифорнии, а его презентация может состояться в сентябре следующего года. Разрешение на проведение тестов Apple получила еще в 2017 году.

Компания планировала запустить в производство свой первый автомобиль в 2019 году, однако этого не удалось достичь. Данный проект получил кодовое название Titan. Для того чтобы реализовать проект, компания вынуждена была увеличить штат с 600 до 1800 сотрудников. Также сообщается, что Apple не планировала чтобы ее первый электрокар был полностью автономным.

У Apple существует специальная система CarPlay, которая позволяет интегрировать iPhone с боротовым компьютером автомобиля.

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