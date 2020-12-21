МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Транспорт
Apple планирует представить собственный электромобиль
logo

Apple планирует представить собственный электромобиль

Есть информация, что прототипы электрокара проходят испытания в Калифорнии
​Apple планирует представить свой электромобиль уже в следующем году.

По данным анонимного источника, большинство тайваньских производителей (Heda, BizLink-KY, Heqin, Tomita) намерены наращивать темпы производства многих компонентов для электромобилей уже во втором квартале 2021 года. Согласно предарительным данным, как раз эти производители могут стать поставщиками компонентов для нового электрокара.

Есть информация, что прототипы электрокара проходят испытания в Калифорнии, а его презентация может состояться в сентябре следующего года. Разрешение на проведение тестов Apple получила еще в 2017 году.

Компания планировала запустить в производство свой первый автомобиль в 2019 году, однако этого не удалось достичь. Данный проект получил кодовое название Titan. Для того чтобы реализовать проект, компания вынуждена была увеличить штат с 600 до 1800 сотрудников. Также сообщается, что Apple не планировала чтобы ее первый электрокар был полностью автономным.

У Apple существует специальная система CarPlay, которая позволяет интегрировать iPhone с боротовым компьютером автомобиля.

Читайте также: Lufthansa: мы хотим сохранить как можно больше рабочих мест

понедельник 21.12.2020 | 19:28
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Ноябрьский экспорт Тайваня вырос на 12,0% относительно октября
    В ноябре экспорт Тайваня вырос

    ​В понедельник Министерство экономики Тайвань обнародовало статистические данные по экспорту страны в ноябре. Ноябрьский экспорт Тайваня увеличился на 29,7%

    понедельник, 21.12.2020 | 12:55
    Тайвань
  • Аналитики ожидают что в следующем финансовом году экономика вырастет на 3,4%
    Для восстановления экономики Японии потребуются годы

    ​Экономика Японии в этом году испытает меньшее сокращение, чем первоначально прогнозировалось, но не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса,

    вторник, 15.12.2020 | 14:15
    Япония
  • Итоговые данные голосования должны одобрить законодатели Конгресса Соединенных Штатов
    Коллегия выборщиков проголосовала за Джо Байдена

    Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден получил 270 голосов представителей коллегии выборщиков, что позволит ему одержать уверенную победу на

    вторник, 15.12.2020 | 08:08
    США
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok