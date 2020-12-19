Apple накажет завод в Индии, который не выплачивал рабочим жалованье

Такое решение американская компания приняла после новостей о том, что примерно тысяча рабочих разгромила офисы и завод Wistron из-за невыплаты им заработной платы.

Принимая сотрудников на работу им обещали зарплату в 21 тысячу рупий, но в скором времени она снизилась до 16 тысяч, а затем и вовсе до 12 тысяч рупий в месяц. Сейчас Wistron находится на испытательном сроке и не будет получать от Apple никаких новых заказов до тех пор, пока не исправят ситуацию.

Wistron признает факт невыплаты обещанных сумм и приняла решение уволить топ-менеджера, который отвечал за бизнес фирмы в Индии. 13 декабря около тысячи человек требовали выплатить задолженность. Конфликт перерос в беспорядки и стычки с полицейскими. На заводе в Карнатаке производятся бюджетные смартфоны iPhone SE.

Читайте также: ​Samsung выступила с отчётностью по операционной прибыли