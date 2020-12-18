Стоимость электрокаров может стать равной обычным автомобилям

По прогнозам аналитиков, стоимость батарей может достигнуть 101 доллара за один киловатт-час. В том случае, если цены на никель, литий и кобальт, которые являются составляющими компонентами батарей, вернутся до максимума 2018 года, то стоимость батарей все равно будет составлять около 100 долларов США.

Аккумуляторные батареи являются самой дорогой частью электромобиля, которая занимает примерно 30% от стоимости всего автомобиля. Так, Tesla в среднем платит 115 долларов за один киловатт-час ( в 2019 году данная сумма составляла 128 долларов).

Рыночная капитализация Tesla превышает 600 млрд долларов США. Данная сумма является рекордной в сфере продажи электрокаров. Такая сумма позволит компании занять шестую строчку в индексе S&P 500, в который входят наиболее успешные в коммерческом плане компании.

Читайте также: \"КАМАЗ\" уменьшил производство грузовиков на 1,7%