Объем продаж автомобилей Lada снизился

В ноябре объем продаж Lada снизился практически в три раза. В целом, в ЕС стало продаваться на 25,5% меньше российских автомобилей. Больше всего снижение было замечено в Испании и Франции. По итогам года, согласно прогнозам ACEA, продажи снизятся на рекордный показатель в 25%.

Ранее АвтоВАЗ смог установить рекорд по объему месячных продаж автомобилей с декабря 2013 года. Российские граждане приобрели более 38 тысяч автомобилей, что почти на 22% больше чем за такой же период прошлого года. Лидерство держит модель Granta, которой было продано 14,5 тысяч единиц.

Ранее выдвигались предположения, что в 2021 году средняя цена нового автомобиля в России вырастет на 10%.

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