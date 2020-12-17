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Twitter намерена удалять посты с ложной информацией о коронавирусе
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Twitter намерена удалять посты с ложной информацией о коронавирусе

С 2021 года соцсеть намерена маркировать и предупреждать о том, что тот или иной пост является непроверенной информацией либо вырванной из общего контекста
​Twitter заявила о том, что намерена удалять посты, которые содержат недостоверные сведения касательно вакцин от коронавируса. Данная информация была опубликована в блоге компании.

С 21 декабря будут удаляться те посты, в которых так или иначе публикуются сведения о том, что вакцинация якобы используется для нанесения вреда или установления контроля над населением. Также удалены будут различные заявления о негативных последствиях вакцинации либо заявления, что коронавирус – это ложь и он не представляет опасности.

С 2021 года соцсеть намерена маркировать и предупреждать о том, что тот или иной пост является непроверенной информацией либо вырванной из общего контекста. Такого рода твиты будут сопровождаться ссылками на авторитетные источники.

Ранее глава контрольного управления Москвы Е. Данчиков заявил, что в городе намерены искать в социальных сетях случаи нарушения коронавирусных ограничений. Планируется искать фото-и видеоматериалы, по которым могут начать административное расследование. Также будет контролироваться выполнение санитарных требований со стороны общественных учреждений.

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четверг 17.12.2020 | 16:06
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