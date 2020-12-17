Twitter намерена удалять посты с ложной информацией о коронавирусе

С 21 декабря будут удаляться те посты, в которых так или иначе публикуются сведения о том, что вакцинация якобы используется для нанесения вреда или установления контроля над населением. Также удалены будут различные заявления о негативных последствиях вакцинации либо заявления, что коронавирус – это ложь и он не представляет опасности.
С 2021 года соцсеть намерена маркировать и предупреждать о том, что тот или иной пост является непроверенной информацией либо вырванной из общего контекста. Такого рода твиты будут сопровождаться ссылками на авторитетные источники.Ранее глава контрольного управления Москвы Е. Данчиков заявил, что в городе намерены искать в социальных сетях случаи нарушения коронавирусных ограничений. Планируется искать фото-и видеоматериалы, по которым могут начать административное расследование. Также будет контролироваться выполнение санитарных требований со стороны общественных учреждений.
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