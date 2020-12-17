Microsoft сообщила о выпуске собственного менеджера паролей

Функция Authentificator заключается в быстром заполнении логинов и паролей, тем самым существенно экономя время. Каждый раз осуществляя вход в аккаунт приложение может создать надежный пароль и каждый раз вводить его при входе в аккаунт. Пользователю его запоминать не обязательно. Все пароли будут одинаково эффективно работать на разных устройствах, подключенных к единой учетной записи Microsoft.

Функция автозаполнения работает только с учетными записями пользователей и пока что не доступно для корпоративных версий Office 365 и для многофакторной аутентификации. Организациям необходимо дополнительно подключать опцию автозаполнения для большинства корпоративных пользователей Authentificator. Для активации функции нужно включить автозаполнение в настройках гаджетов под управлением iOS и Android.

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