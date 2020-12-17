Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей

Американскую компанию признают виновной в том, что она недостаточно полно фильтрует поисковые запросы. Это является административным правонарушением согласно текущему законодательству.

Для того чтобы выплатить штраф у компании есть 60 дней со дня вступления данного постановления в силу. Такого рода штрафы являются привычными для Google на территории России. Ранее компанию уже штрафовали на полтора миллиона рублей. В 2018 и 2019 годах с компании взыскали 500 и 700 тысяч рублей соответственно.

Как отмечает Роскомнадзор, Google продолжает публиковать в поисковой выдаче те сайты, которые заблокированы на территории России. Данные категории ресурсов считаются экстремистскими и имеют довольно опасное содержимое. Эксперты отмечают, что Google не удаляет примерно треть подобных ресурсов из выдачи, хотя обязана исключать такого рода сайты из предлагаемых пользователям.

Читайте также: Uber выиграла аппеляцию в суде