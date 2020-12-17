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Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
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Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей

Google продолжает публиковать в поисковой выдаче те сайты, которые заблокированы на территории России
​Суд г. Москвы назначил штраф в три миллиона рублей компании Google за то, что данный поисковик по-прежнему выдает запрещенную в России информацию.

Американскую компанию признают виновной в том, что она недостаточно полно фильтрует поисковые запросы. Это является административным правонарушением согласно текущему законодательству.

Для того чтобы выплатить штраф у компании есть 60 дней со дня вступления данного постановления в силу. Такого рода штрафы являются привычными для Google на территории России. Ранее компанию уже штрафовали на полтора миллиона рублей. В 2018 и 2019 годах с компании взыскали 500 и 700 тысяч рублей соответственно.

Как отмечает Роскомнадзор, Google продолжает публиковать в поисковой выдаче те сайты, которые заблокированы на территории России. Данные категории ресурсов считаются экстремистскими и имеют довольно опасное содержимое. Эксперты отмечают, что Google не удаляет примерно треть подобных ресурсов из выдачи, хотя обязана исключать такого рода сайты из предлагаемых пользователям.

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четверг 17.12.2020 | 13:20
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