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Самый богатый человек в мире вложился в новый стартап
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Самый богатый человек в мире вложился в новый стартап

Дальность полета нового самолета будет составлять 926 километров
​Cамый богатый в мире человек, глава Amazon Джефф Безос, совместно с группой инвесторов вложились в технологический стартап с российскими корнями под названием ZeroAvia.

Всего данный стартап смог привлечь 37,7 млн долларов от британских властей и различных фондов. Данный стартап занимается разработкой водородных двигателей для самолетов. Гендиректором и основателем ZeroAvia является В. Мифтахов, который родился и вырос в Сибири, а теперь проживает в Калифорнии.

Его компания хотела к 2023 году создать 19-местный самолет с водородно-электрическим приводом. Дальность полета нового самолета будет составлять 926 километров. Основной целью ZeroAvia является осуществление полностью безуглеродных пассажирских перевозок. В декабре о сотрудничестве с ZeroAvia заявила авиакомпания British Airways.

Водородный двигатель ZeroAvia ранее попал в рейтинг лучших технологических устройств 2020 года. Данный рейтинг был опубликован в журнале Timе. В список также вошли игровые приставки нового поколения и складной смартфон.

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среда 16.12.2020 | 19:45
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