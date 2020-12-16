Huawei может убрать зарядку из комплекта поставки

Таким опросом компания хочет выяснить будет ли обоснованным отказ от использования зарядки в комплекте. Многие аналитики полагают, что компания может вслед за Apple убрать зарядное устройство из комплекта. Сейчас все гаджеты Huawei дополняются бесплатным кабелем для зарядки аккумулятора.

Несколькими днями ранее в интернете появилась информация о том, что Apple провела опрос о том, как они относятся к смартфонам с дактилоскопическим сенсором и пользуются ли они зарядным кабелем.

Стало известно, что другие производители могут также отказаться от бесплатных аксессуаров в качестве приложения. Так, к примеру, появились слухи, что Samsung Galaxy S21 будет поставляться без зарядного адаптера. LG также приняла решение продавать свои смартфоны без зарядного устройства с октября текущего года.

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