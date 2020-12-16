Bolt провела крупнейшее финансирование за свою историю

Ключевым инвестором в данном случае выступила компания D1 Capital Partners при участии Darsana Capital Partners. Привлеченные средства планируется направить на улучшение качества сервисов такси, включая повышение безопасности. Также будет развиваться сфера доставки еды в Европе и Африке.

В следующем году Bolt планирует добавить ряд новых функций, которые направлены на повышение безопасности собственных сервисов. К примеру, планируется запустить автоматический мониторинг поездки, который будет основан на использовании инскусственного интеллекта с целью прогнозирования и предотвращения ДТП.

Сейчас в приложении Bolt уже есть кнопка тревоги (SOS), но пока что данная функция доступна только в Африке. Ей могут пользоваться как водители, так и пассажиры. Несмотря на пандемию коронавируса, сервису удалось увеличить количество пользователей во многих странах.

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