МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Наука и IT
Bolt провела крупнейшее финансирование за свою историю
logo

Bolt провела крупнейшее финансирование за свою историю

В следующем году Bolt планирует добавить ряд новых функций, которые направлены на повышение безопасности собственных сервисов
​Компания Bolt провела крупнейший раунд финансирования за весь период своего существования. В рамках данной процедуры удалось привлечь 150 млн евро инвестиций.

Ключевым инвестором в данном случае выступила компания D1 Capital Partners при участии Darsana Capital Partners. Привлеченные средства планируется направить на улучшение качества сервисов такси, включая повышение безопасности. Также будет развиваться сфера доставки еды в Европе и Африке.

В следующем году Bolt планирует добавить ряд новых функций, которые направлены на повышение безопасности собственных сервисов. К примеру, планируется запустить автоматический мониторинг поездки, который будет основан на использовании инскусственного интеллекта с целью прогнозирования и предотвращения ДТП.

Сейчас в приложении Bolt уже есть кнопка тревоги (SOS), но пока что данная функция доступна только в Африке. Ей могут пользоваться как водители, так и пассажиры. Несмотря на пандемию коронавируса, сервису удалось увеличить количество пользователей во многих странах.

Читайте также: Huawei патентует технологию сканирования отпечатков во весь экран

среда 16.12.2020 | 18:00
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok