ВКонтакте и Telegram обвинили в наличии пиратского контента

Там объясняют, что Telegram попал в данный список из-за того, что делал недостаточно для того чтобы оперативно сообщать о различных нарушениях. Мессенджер позиционирует себя в качестве платормы без вредоносного контента и обязуется удалять его в течение суток, если таковой вдруг появляется.

Российскую социальную сеть считают ресурсом с пиратским контентом, поскольку ее пользователи могут нелегально просматривать фильмы, книги и слушать музыку, защищенную авторским правом. В Еврокомиссии полагают, что обе компании должны всерьез задуматься о том чтобы пересмотреть свою политику и ужесточить борьбу с нарушением авторских прав. В этом случае указывается, что опубликованный документ является чисто информативным и не имеет никакой юридической силы.

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