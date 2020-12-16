МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Наука и IT
ВКонтакте и Telegram обвинили в наличии пиратского контента
logo

ВКонтакте и Telegram обвинили в наличии пиратского контента

Telegram попал в данный список из-за того, что делал недостаточно для того чтобы оперативно сообщать о различных нарушениях
​Российскую социальную сеть «Вконтакте» и мессенджер Telegram внесли в список ресурсов с пиратским контентом. Об этом сообщается  с отчете Еврокомиссии. Ранее эти ресурсы неоднократно подвергались критике со стороны различных регулирующих органов.

Там объясняют, что Telegram попал в данный список из-за того, что делал недостаточно для того чтобы оперативно сообщать о различных нарушениях. Мессенджер позиционирует себя в качестве платормы без вредоносного контента и обязуется удалять его в течение суток, если таковой вдруг появляется.

Российскую социальную сеть считают ресурсом с пиратским контентом, поскольку ее пользователи могут нелегально просматривать фильмы, книги и слушать музыку, защищенную авторским правом. В Еврокомиссии полагают, что обе компании должны всерьез задуматься о том чтобы пересмотреть свою политику и ужесточить борьбу с нарушением авторских прав. В этом случае указывается, что опубликованный документ является чисто информативным и не имеет никакой юридической силы. 

Читайте также: В Великобритании ликвидированы две компании Павла Дурова

среда 16.12.2020 | 17:42
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok