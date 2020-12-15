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Великобритания хочет оштрафовать мировых IT-гигантов
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Великобритания хочет оштрафовать мировых IT-гигантов

Согласно новому законодательству, которое разработано британским правительством, технологические компании-гиганты должны оперативно удалять и ограничивать распространение нелегального контента
​Великобритания намерена ввести штрафы для таких компаний как Facebook, Google и Twitter в размере до 10% от их глобальной прибыли.

Согласно новому законодательству, которое разработано британским правительством, технологические компании-гиганты должны оперативно удалять и ограничивать распространение нелегального контента. За невыполнение такого рода требований компаниям грозят крупные штрафы. К примеру, Facebook рискует получить штраф до 7,1 млрд долларов США, а Google – 16 млрд.

Для того чтобы иметь возможность следить за соблюдением установленных правил планируется создание нового подразделения, которое будет заниматься работой с цифровыми рынками. Данное ведомство сможет подвергать компании финансовым санкциям за несоблюдение законодательных норм.

Ранее стало известно о том, что ЕС принял решение ужесточить требования касательно технологических компаний. Евросоюз нацелен на то чтобы ограничить существующее доминирование данных компаний на рынке. Компании могут обязать делиться сведениями с конкурентами и повысить прозрачность своих финансовых операций.

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вторник 15.12.2020 | 18:12
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