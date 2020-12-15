Британские супермаркеты запаслись продуктами питания впрок

Распоряжение сделать запасы большим количеством нескоропортящихся продуктов питания поступило руководству супермаркетов от правительства. Такое предупреждение было сделано на фоне информации о том, что если состоится выход из ЕС без дальнейшей торговой сделки, то это повлечет перебои с поставками товаров.

Если Британия покинет ЕС без договоренностей об условиях Brexit, то выход состоится с января 2021 года. Этот процесс повлечет за собой такие изменения как восстановление импортных пошлин на ряд европейских товаров, некоторые из которых существенно подорожают.

В то же время власти призывают граждан не поддаваться панике и совершать покупки в обычном режиме. Власти Великобритании ранее говорили о том, что готовы на Brexit без сделки с Брюсселем.

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