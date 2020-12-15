Британские супермаркеты запаслись продуктами питания впрок

Распоряжение сделать запасы большим количеством нескоропортящихся продуктов питания поступило руководству супермаркетов от правительства. Такое предупреждение было сделано на фоне информации о том, что если состоится выход из ЕС без дальнейшей торговой сделки, то это повлечет перебои с поставками товаров.
Если Британия покинет ЕС без договоренностей об условиях Brexit, то выход состоится с января 2021 года. Этот процесс повлечет за собой такие изменения как восстановление импортных пошлин на ряд европейских товаров, некоторые из которых существенно подорожают.В то же время власти призывают граждан не поддаваться панике и совершать покупки в обычном режиме. Власти Великобритании ранее говорили о том, что готовы на Brexit без сделки с Брюсселем.
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