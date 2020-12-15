Adidas планирует продать свой бренд Reebok

Данное предположение было озвучено в рамках разработки новой пятилетней стратегии Adidas. Не исключает вариант того, что Reebok не будет продана, а останется частью компании. Окончательное решение будет объявлено 10 марта 2021 года. Тогда же будет представлена новая стратегия компании, сообщается в пресс-службе Adidas.

Сообщается, что Reebok стала менее прибыльной, чем ожидалось. Небольшой рост был зафиксирован на североамериканском рынке в 2019 году.

Reebok стала частью Adidas в 2006 году. Стоимость сделки составил $3,6 млрд и предполагалось таким образом расширить присутствие на американском рынке. Многие аналитики уверены, что такой план не удался. Бизнес Reebok улучшился, но объемы продаж существенно отставали от Adidas. Это негативно отражалось на прибыльности группы в целом.

В 2016 году был запущен специальный план Muscle Up, который предполагал закрытие десятков магазинов Reebok в США.

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