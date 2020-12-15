Twitter хотят оштрафовать на крупную сумму

Штраф объясняется тем, что Twitter якобы недостаточно быстро обнародовала информацию касательно утечки пользователей данных. За это Twitter нужно будет заплатить 450 тысяч евро.

Данный штраф стал первой санкцией, которая была наложена на компанию после того как в 2018 году стал действовать регламент о защите данных Евросоюза (GDPR). В настоящее время рассматривается более 20 дел о деятельности американских IT-корпораций на территории Еврозоны.

Об утечке данных стало известно в начале 2019 года. В самой компании заявили, что случайно использовали данные и только с целью взаимодействия с рекламодателями. Передачи данных третьим лицам не было.

Ранее Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию в использовании пользовательских данных для рекламы и направила соответствующую исковую жалобу. В ней говорится, что в период с 2013 по 2019 год использовались телефонные номера и адреса электронной почты пользователей.

Читайте также: Сбербанк на Давосском саммите провел заседание, посвященную киберугрозам