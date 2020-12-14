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Техногиганты из США могут быть оштрафованы на 10% их оборота в Европе
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Техногиганты из США могут быть оштрафованы на 10% их оборота в Европе

Под действия законодательства могут попасть такие техногиганты как Amazon, Apple, Facebook и Google.
​Крупнейшие американские компании в сфере информационных технологий, которые ограничивают доступ к своим сайтам, могут получить взыскания в объеме 10% от валового дохода в Европейском союзе за нарушение антимонопольного законодательства, заявил представитель Евросоюза. Под действия законодательства могут попасть такие техногиганты как Amazon, Apple, Facebook и Google.

Принятое решение будет обнародовано 15 декабря руководителем Европейского союза по интернет-технологиям Тьерри Бретоном и Маргрет Вестагер, представителем Евросоюза по антимонопольному праву, пишет Reuters. Европейское антимонопольное законодательство состоит из нормативов, четко регламентирующих процесс предоставления интернет-услуг. Компании-монополисты на интернет-рынке должны предоставлять некоторые виды информации своим конкурентам, а также контролирующим организациям ЕС. 

Глава ЕС по цифровым технологиям сообщал, что от интернет-гигантов нужно потребовать принять условия Евросоюза по предоставлению интернет-услуг или разбить на составляющие свой бизнес в Европе, за систематические нарушения антимонопольного законодательства. Основными параметрами для определения монополизации компании будет количество ее пользователей, прибыль и присутствие в двух бизнес секторах.  

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понедельник 14.12.2020 | 18:45
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