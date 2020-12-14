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AstraZeneca приобретает Alexion
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AstraZeneca приобретает Alexion

AstraZeneca полностью процесс поглощения Alexion в III квартале следующего года
Компания ​AstraZeneca сообщила, что приобретает предприятие Alexion Pharmaceuticals Inc., основной деятельностью которого является разработка медпрепаратов. Стоимость сделки составит $39 млрд.

Данная покупка позволит AstraZeneca закрепиться на рынке дорогостоящих медицинских препаратов, что способствует увеличению прибыли предприятия для снижения своей задолженности. 

По заявлению AstraZeneca, стоимость компании Alexion оценена в $175 за ценную бумагу, что на 40% больше средней цены за последнее время.

Приобретение получило одобрение советов директоров компаний.

Выпускаемые медицинские препараты компании Alexion будут реализовываться на новых мировых рынках, в том числе медицинский препарат Soliris для лечения заболевания крови, на который приходится львиная доля прибыли компании, сообщили в AstraZeneca. 

Слияние производств приведет к снижению расходов в объеме $500 млн в год в среднесрочной перспективе. При этом для достижения сокращения расходов компания потратит на модернизацию производства порядка $650 млн.

AstraZeneca завершит процесс поглощения Alexion в III квартале следующего года. 

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понедельник 14.12.2020 | 15:44
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