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В ЕС намерены достичь нулевого уровня парниковых выбросов к 2050 году
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В ЕС намерены достичь нулевого уровня парниковых выбросов к 2050 году

Частные инвестиции рекомендуется поощрять посредством фондов ЕС
​Совет ЕС заявил о совместных шагах, которые необходимы для создания в Европе собственного рынка зеленого водорода. Это должно значительно помочь блоку достичь так называемых «нулевых» выбросов парниковых газов к 2050 году.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе. В нем также содержатся рекомендации касательно внедрения водородной стратегии ЕС, которая была представлена в июле 2020 года.

Водород, по мнению министров, является именно тем возобновляемым источником энергии, который позволит достичь желаемых экологических целей и позволит быстрее восстановиться после пандемии коронавируса.

Министры совета ЕС призывают правительства создать условия, которые будут существенно поощрять инвестиции именно в те сферы, которые будут способствовать снижению количества выбросов парниковых газов в атмосферу. Для этого нужно пересмотреть действующую схему работы предприятий и правила госпомощи для компаний.

Частные инвестиции рекомендуется поощрять посредством фондов ЕС, включая ЕИБ и специальный механизм Connecting Europe.

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понедельник 14.12.2020 | 17:07
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