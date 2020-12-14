Google и Apple прекращают использование кода X-Mode Social

Обе технологические компании потребовали у разработчиков приложений удалить данный код, в противном случае их ПО может попросту исчезнуть из магазинов приложений. Apple предоставляет разработчикам две недели на удаление данное SDK, а Google – лишь неделю, однако с возможностью подать заявку на продление до 30 дней.

X-Mode предоставляет разработчикам специальное SDK, которые отправляет сведения о перемещении пользователей на серверы компании. X-Mode выплачивает разработчикам определенную сумму в зависимости от количества пользователей. Код данного приложения присутствует в более чем 400 приложениях, включая для пользователей мусульманского вероисповедания.

При этом стоит отметить, что X-Mode могут получить сведения о местоположении человека при наличии разрешения. Данный пункт вряд ли защитит в тех случаях, когда приложение действительно захочет передать сведения о местоположении и поэтому многие пользователи поддерживают инициативу IT-гигантов.

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