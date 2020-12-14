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Twitter запретил ставить лайки твиту Трампа
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Twitter запретил ставить лайки твиту Трампа

Позже в Twitter заявили, что данные возможности отключили случайно
​В Twitter запретили пользователям ставить лайки под твитом Д. Трампа об украденной у него победе на минувших выборах.

Трамп ранее опубликовал несколько сообщений, в которых всячески подвергал критике судебные вердикты об отказе рассмотреть его иск о результатах выборов. Иски также подавались против губернаторов штатов Джорджия и Аризона, которые якобы допустили его проигрыш.

Руководство Twitter назначило данным публикациям отметку «спорная публикация», а затем у твитов заблокировали счетчики лайков, ответы и ретвиты. Если пользователь хочет лайкнуть твит, то появляется сообщение, в котором говорится, что администрация соцсети не хочет, чтобы данная информация была донесена до большого числа людей.

Позже в Twitter заявили, что данные возможности отключили случайно и теперь они работают в полном объеме. У соцсети существует так называемая протекция для большинства публичных персон. Их публикации, которые не соответствуют правилам соцсети, не исчезают, а маркируются соответствующим образом.

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понедельник 14.12.2020 | 13:40
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