Microsoft обновит старые версии Windows против воли пользователей

IT-гигант запускает принудительное обновление старых версий операционных систем до Windows 10 1909 и 2004. Ранее компания прекратила поддерживать версии 1903, Windows 10 Home и 10 Pro.

Специалисты сообщают, что цикл обновлений не будет создавать неудобства пользователям, поскольку об этом компания предупреждала два месяца назад. Вся процедура обновления завершится до конца 2020 года. С целью избежания возможных неполадок и сбоев, пользователям рекомендуется самостоятельно обновиться до актуальных версий ОС. Для этого необходимо зайти в Центр обновлений Windows и вручную запустить процедуру установки обновления.

Ранее появилась информация о том, что Windows добавит в свои программные продукты рекламные сообщения. Ожидается, что будет рекламироваться подписка на пакет программ Office и новый браузер Edge. Данный браузер пришел на смену устаревшему Internet Explorer.

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