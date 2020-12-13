Google сделала процесс редактирования документов более удобным

Ранее процедура редактирования предусматривала импорт документа в Google Drive, затем использование инструментов Google Docs, Google Sheets и Google Slides. Теперь же пользователи могут увидеть для вложений новую функцию «Редактировать».

После редактирования документом можно будет поделиться при помощи электронной почты. Такие нововведения существенно упрощают процесс работы с документами и устраняют несколько лишних шагов, которые ранее были крайне необходимы.

Новая функция стала постепенно вводиться среди пользователей Google Workspace, а для всех пользователей она будет доступна в течение пары недель. Пока не известно, будет ли подобная функциональность доступна для обычных пользователей Gmail.Пакет Google Docs представляет собой альтернативу Microsoft Office и позволяет работать с документами прямо из облака, без необходимости устанавливать специальное ПО на компьютер.

Читайте также: Nvidia поделилась причинами успеха финансового отчёта