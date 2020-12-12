В нескольких популярных браузерах обнаружили серьезные уязвимости

По данным специалистов, минимум с мая неизвестными киберпреступниками были использованы специальные модификаторы для браузеров под названием Adrozek. Чаще всего они используются для добавления рекламы в страницы поисковых результатов.

Для этого вирусу нужно обойти встроенные в браузеры системы безопасности и пользователи видели рекламу от хакеров поверх той, которую обычно показывают поисковые системы. Прибыль мошенники получают от кликов по этим рекламным объявлениям.

Большинство специалистов полагают, что масштабы данной атаки гораздо масштабнее, чем предполагалось. В настоящее время фиксируется сотни тысяч заражений новым вирусом. Чаще всего данное ПО обнаруживается на компьютерах в Европе и Юго-Восточной Азии. Ранее сообщалось о наличии серьезной уязвимости в семи популярных мобильных браузерах. Там хакеры научились подделывать URL сайта в адресной строке.

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