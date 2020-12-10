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Hyundai планирует приобрести Boston Dynamics
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Hyundai планирует приобрести Boston Dynamics

Ролики с последними разработками компании всегда набирают миллионы просмотров и очень интересны многим людям
​Компания Hyundai заявила о возможном приобретении компании по производству Boston Dynamics.

По словам авторитетных источников, планируемая сумма сделки составляет 921 млн долларов. Boston Dynamics была основана М. Райбертом и группой инженеров Массачусетского технологического института еще в 1992 году. Google выкупила компанию в 2013 году, а в 2017 ее владельцем стал японский Saxo Bank. До 2020 года Boston Dynamics выпустила восемь роботов, включая похожего на человека робота марки Atlas.

Ролики с последними разработками компании всегда набирают миллионы просмотров и очень интересны многим людям. Компания смогла продать уже примерно 400 роботов, что принесло ей более 30 млн долларов.

В то же время у Hyundai есть собственное подразделение, которое разрабатывает промышленных роботов. Так, к примеру, компания смогла представить концепт беспилотного робота Elevate. Он может шагать, ездить и карабкаться по стенам, что делает его отличным решением в случае крупных природных и техногенных катастроф.

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четверг 10.12.2020 | 18:06
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