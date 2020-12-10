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Названо самое популярное в этом году приложение
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Названо самое популярное в этом году приложение

Данное приложение оказалось на первом месте среди пользователей смартфонов под управлением iOS и Android
​В 2020 году наиболее популярным в мире мобильным приложением стало TikTok- сервис для обмена короткими видеороликами.

Данное приложение оказалось на первом месте среди пользователей смартфонов под управлением iOS и Android. По данным компании App Annie, в 2021 году количество активных пользователей сервиса будет превышать миллиард человек.

Чуть менее популярными оказались такие приложения как WhatsApp, Instagram и Zoom. Последнее приложение получило большую популярность с момента введения карантина и массового перевода многих сотрудников на удаленную форму работы. До начала пандемии приложение Zoom занимало в рейтинге популярности 219-е место и вряд ли получило бы широкую популярность, если бы не пандемия коронавируса.

У российских граждан наиболее популярным приложением на iPhone, вместе с TikTok и Zoom, стал мессенджер Telegram, который был разблокирован в июне. Помимо этого, в список также вошли «ВКонтакте», YouTube, Сбербанк Онлайн, Wildberries и приложение под названием «Госуслуги».

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четверг 10.12.2020 | 16:22
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