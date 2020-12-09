Прозрачность поиска крупных поисковиков планируется повысить

На следующей неделе планируется опубликовать проект правил, которые определяют применение данных принципов на практике. Ранее более мелкие компании-конкуренты неоднократно жаловались на то, что в действиях IT-гигантов отсутствует прозрачность, они по собственному усмотрению ранжируют результаты поиска и выдают в топ только те товары, которые выгодны для них.

За такие действия антимонопольные регуляторы уже оштрафовали Google более чем на 8 млрд евро с 2017 по 2019 год. Поисковик обвинили в несправедливом продвижении собственных продуктов в ущерб конкурирующим компаниям.

В новых принципах указывается, что онлайн-платформы должны сделать более доступными параметры, которые определяют рейтинг выдачи. Это позволит сделать экономику онлайн-платформ более справедливой и обеспечит более мелким компаниям рост их бизнеса.

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