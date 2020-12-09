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Прозрачность поиска крупных поисковиков планируется повысить
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Прозрачность поиска крупных поисковиков планируется повысить

За такие действия антимонопольные регуляторы уже оштрафовали Google более чем на 8 млрд евро с 2017 по 2019 год
​Крупные технологические компании, предоставляющие услуги поиска в интернете, должны будут сделать принцип сортировки результатов поиска более прозрачным. Такого рода требование было сформировано Европейской комиссией.

На следующей неделе планируется опубликовать проект правил, которые определяют применение данных принципов на практике. Ранее более мелкие компании-конкуренты неоднократно жаловались на то, что в действиях IT-гигантов отсутствует прозрачность, они по собственному усмотрению ранжируют результаты поиска и выдают в топ только те товары, которые выгодны для них.

За такие действия антимонопольные регуляторы уже оштрафовали Google более чем на 8 млрд евро с 2017 по 2019 год. Поисковик обвинили в несправедливом продвижении собственных продуктов в ущерб конкурирующим компаниям.

В новых принципах указывается, что онлайн-платформы должны сделать более доступными параметры, которые определяют рейтинг выдачи. Это позволит сделать экономику онлайн-платформ более справедливой и обеспечит более мелким компаниям рост их бизнеса.

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среда 09.12.2020 | 19:18
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