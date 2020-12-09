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Еврокомиссия намерена предоставить полиции ЕС доступ к пользовательским данным
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Еврокомиссия намерена предоставить полиции ЕС доступ к пользовательским данным

В случае реализации нового плана будет достигнуто сразу несколько важных целей
​Еврокомиссия может предоставить полиции доступ к закодированным пользовательским данным в тех случаях, когда говорится о борьбе с терроризмом.

Совместно с другими странами-членами ЕС планируется разработать решение, которое создаст правовые нормы для подобного шага. Такого рода решение позволит обеспечить надлежащую защиту приватной сферы и позволяет эффективно противостоять террористическим угрозам и росту преступности.

Полиции будет предоставлено право отслеживать закодированные сообщения для того чтобы иметь возможность оперативно реагировать на возможные угрозы.

Как полагает Еврокомиссар по внутренним делам И. Йохансон, в случае реализации нового плана будет достигнуто сразу несколько важных целей, включая эффективная защита общественных мест от вероятных нападений террористов. Планируется усилить защиту таких критических объектов инфраструктуры как больницы, транспортные узлы и электростанции, а также существенно расширить полномочия Европола, который координирует работы полицейских служб всех стран-членов ЕС.

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среда 09.12.2020 | 18:57
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