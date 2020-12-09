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Яндекс протестирует функцию беспилотной доставки еды в Москве и Казани
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Яндекс протестирует функцию беспилотной доставки еды в Москве и Казани

Заказы доставляются прямо из ресторанов, поэтому за качество и свежесть еды не стоит беспокоиться
​Компания «Яндекс» запустила функцию беспилотной доставку еды в Москве и Казани. Заказы осуществляет специальный робот-курьер, которым будут управлять удаленно.

Заказы доставляются прямо из ресторанов, поэтому за качество и свежесть еды не стоит беспокоиться. В дальнейшем роботов планируют применить для помощи жителям города с другими повседневными делами.

Чтобы получить еду, нужно выбрать доставщика при оформлении заказа в приложении «Яндекс.Еда». После этого робот отправится с заказом по указанному заранее адресу. В приложении также можно будет отслеживать его местоположение. Заказ можно забрать, открыв крышку при помощи собственного смартфона. Если в процессе доставки возникнут проблемы, то будут действовать те же правила возврата и компенсации, что и в случае с курьерами-людьми.

Ранее сообщалось, что компания Amazon получила разрешение на коммерческую доставку товара с помощью дронов. При помощи использования беспилотников Amazon хочет произвести настоящую революцию в сфере доставок посылок.

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среда 09.12.2020 | 18:44
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