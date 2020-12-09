Спрос на электрокары в Китае растет

Объем розничных продаж легковых автомобилей и внедорожников на электротяге вырос на 7,8% по сравнению с показателями предыдущего года. Tesla стабильно наращивает продажи на территории Китая, несмотря на то что местные конкуренты Nio и Xpeng также стараются всеми силами привлечь как можно больше покупателей.

Более половины китайских клиентов, которые планируют купить новое авто, хотели бы приобрести именно электрокар. Напомним, что рыночная капитализация Tesla уже превышает 600 млрд долларов. Компании удалось поставить очередной рекорд, позволяющий производителю электрокаров быть шестой по величине компанией в биржевом индексе S&P 500.

Эксперты, которые отслеживают тенденции мировых рынков, полагают, что в следующем году доля электрокаров в Китае значительно вырастет. На спрос практически не повлияет возможное продолжение карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Читайте также: Немецкая ​Lufthansa готовится объявить банкротство