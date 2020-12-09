Google обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства

По данным Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), YouTube является вторым по популярности сайтом в мире, который занимает доминирующее положение включая российский интернет-рынок.

Исходя из имеющихся формулировок, можно делать вывод, что такие ресурсы могут регулироваться законами любого государства. В то же время размещение и демонстрация видео в России может регулироваться законодательно другими государствами, что является неправильным, полагают в РОЦИТ.

Помимо этого Google, посредством настроек и алгоритмов поиска, может определять какие именно видеоматериалы будут просмотрены пользователем. Ранее ФАС уже назначила штраф для двух подразделений Google. Их признали нарушителями антимонопольного законодательства на рынке Android-приложений.

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