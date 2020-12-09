Peloton и Microsoft создали цифровую платформу в помощь нефтяникам

Новейшая платформа включает в себя средства для одновременной обработки показателей о работе скважин, их жизненном цикле, данных производства и администрирования земельных территорий. Это даст возможность существенно наладить оптимизацию процессов и операций, а также наращивать масштабы производства, заявлено в сообщении.

Данная платформа и технология в целом создана при помощи технологии Microsoft Azure.

"Данная технология даст возможность Peloton генерировать решения для администрирования данных. Платформа для наблюдения и изменения показателей нефтедобывающих скважин, созданная на базе Microsoft Azure, позволит наладить процессы, оптимизировать интеграцию и совместно использовать важные показатели, что в сумме даст возможность принимать мгновенные и аргументированные решения" - заявил директор отдела практики энергопрома компании Microsoft У. Эйрхьявбере в своем сообщении.

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