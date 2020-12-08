Uber продаст подразделение по производству беспилотных автомобилей

Данный отдел называется Advanced Technologies Group (ATG). В данной группе разрабатывают средства для автопилотирования, а также тестируют сопутствующие системы безопасности автомобилей.

Покупателем выступит стартап под названием Aurora, который занимается проектированием и сооружением робомобилей. Его директор К. Уормсон ранее руководил проектом по разработке беспилотных транспортных средств от компании Google.

О сумме данной сделки пока что нет никакой информации, однако из анонимных источников стало известно, что после завершения всех процедур, капитализация Aurora достигнет $10 млрд. В рамках данной сделки также предполагается, что Uber инвестирует около $400 млн с целью ускорения вывода на рынок технологий самоуправляемых авто.

В будущем данную технологию планируется активно задействовать в сфере общественного транспорта.

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