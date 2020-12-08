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Обновление iOS негативно отразилось на ресурсе батареи iPhone
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Обновление iOS негативно отразилось на ресурсе батареи iPhone

Некоторые устройства начали попросту выключаться после того как уровень заряда батареи падал чуть ниже 20%
​Пользователи iPhone начали массово жаловаться на обновление iOS, которое значительно снижает ресурс батареи.

После обновление гаджеты стали резко терять примерно по 15% заряда в день в режиме ожидания. Обычно к вечеру после недолгого использования iPhone 11 остается не более 50% заряда, что довольно мало.

Некоторые устройства начали попросту выключаться  после того как уровень заряда батареи падал чуть ниже 20%. Некоторые пользователи сообщают о чрезмерном нагреве устройства при зарядке аккумулятора.

Ранее компания Apple признала другую проблему, связанную с беспроводной зарядкой. Так, многие пользователи жаловались на то, что iPhone 12 перестает заряжаться беспроводным способом. В таком случае им приходится пользоваться исключительно проводной зарядкой. Клиенты возмущаются таким положением вещей, поскольку функция беспроводной зарядки – одна из ключевых особенностей нового смартфона, которая неоднократно рекламировалась и позиционировалась в качестве одного из преимуществ перед другими смартфонами.

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вторник 08.12.2020 | 16:20
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