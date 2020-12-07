Apple намерена презентовать новые сверхмощные процессоры

В первую очередь компания намерена устанавливать их на свои MacBook Pro и iMac.

"Для своих премиум компьютеров, производство которых начнется не ранее 2022 года компания проводит испытание 32-ядерного процессора", — пишет Bloomberg.

Технологический гигант Apple в начале лета сообщил о своих намерениях производить компьютерную технику на разработанных ею чипах. Руководитель компании Тим Кук заявил, что для компании такое решение является крайне важным, так как корпорация использовала процессоры Intel в компьютерах на протяжении пятнадцати лет. В мобильных устройствах iPhone и iPad Apple применяют процессоры собственного производства. При этом Apple сохранит производство компьютеров Mac на базе чипов Intel и будет осуществлять поддержку программного обеспечения.

По заявлению корпорации окончательный переход на новый процессор займет как минимум два года.

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