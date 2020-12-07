Ростех планирует списать долги АвтоВАЗу

Примерно половина имеющегося долга будет погашена посредством удовлетворения требований компании к производителю запчастей ОАТ, которая является одной из структур «Ростеха». Остальную часть попросту простят.

Вся документация должна была подписаться до конца года, но в настоящее время все двигается довольно медленно и вряд ли удастся все завершить в срок. Прогнозируется, что 2020 год «АвтоВАЗ» завершит со спадом продаж на 7%, однако по-прежнему будет работать с прибылью, хотя и минимальной. Благодаря имеющейся поддержке государства продажи растут каждый месяц, начиная с июля. Также провал из-за карантина во многом компенсировал контракт на 16 тысяч автомобилей, полученный ранее.

Ранее сообщалось, что в ноябре «АвтоВАЗ» установил рекорд по месячным продажам автомобилей, начиная с 2013 года.​

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