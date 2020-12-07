МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Транспорт
Ростех планирует списать долги АвтоВАЗу
logo

Ростех планирует списать долги АвтоВАЗу

Вся документация должна была подписаться до конца года, но в настоящее время все двигается довольно медленно и вряд ли удастся все завершить в срок
Госкорпорация «Ростех» планирует списать долги компании «АвтоВАЗ». Сегодня это более 20 млрд рублей. Списание произойдет при условии перевода своей головной компании в свою российскую юрисдикцию.

Примерно половина имеющегося долга будет погашена посредством удовлетворения требований компании к производителю запчастей ОАТ, которая является одной из структур «Ростеха». Остальную часть попросту простят.

Вся документация должна была подписаться до конца года, но в настоящее время все двигается довольно медленно и вряд ли удастся все завершить в срок. Прогнозируется, что 2020 год «АвтоВАЗ» завершит со спадом продаж на 7%, однако по-прежнему будет работать с прибылью, хотя и минимальной. Благодаря имеющейся поддержке государства продажи растут каждый месяц, начиная с июля. Также провал из-за карантина во многом компенсировал контракт на 16 тысяч автомобилей, полученный ранее.

Ранее сообщалось, что в ноябре «АвтоВАЗ» установил рекорд по месячным продажам автомобилей, начиная с 2013 года.​

Читайте также: Hainan Airlines вернет 450 рейсов в Китае

понедельник 07.12.2020 | 15:33
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Для новой модели iPhone 12 максимальное качество будет устанавливать при использовании Wi-Fi и 5G
    Apple улучшила качество видеозвонков на старых iPhone

    Новое обновление iOS значительно улучшило качество видеозвонков на iPhone.В ноябре Apple внезапно обновила технические характристики смартфонов на официальном сайте.

    понедельник, 07.12.2020 | 14:40
    Наука и IT
  • Представители компании подтверждают факт корректировки своих планов
    Sukhoi Superjet 100 может поставить покупателям не более 16 лайнеров

    ​Российский авиапроизводитель Sukhoi Superjet 100 сможет завершить и передать своим покупателям не более 16 авиалайнеров.Таким образом, компания признает провал плана по

    понедельник, 07.12.2020 | 14:30
    Транспорт
  • В данном патенте описывается технология, которая сможет улавливать звуки, которые неслышны во время разговоры и воспроизводятся челюстью или языком
    Apple запатентовала биозащиту для AirPods

    ​Патентное управление США опубликовало для широкой общественности заявку Apple, которая связана с AirPods. Следующее поколение будет представлять собой новую моделью

    воскресенье, 06.12.2020 | 16:26
    Наука и IT
Читать новости раздела
Экономика
  • Многие считают год довольно тяжелым, в котором было очень много падений
    Многие компании считают 2020 год тяжелым для бизнеса

    ​Большая часть российских компаний полагает, что этот год был довольно неудачным для их бизнеса, а более четверти назвали его наихудшим в своей истории. Примерно

    пятница, 04.12.2020 | 15:16
    Индустрия
  • Решение о реструктурировании принято для повышения рейтинга ITP Aero на мировой арене
    Rolls-Royce намерен продать ITP Aero

    ​Британская компания Rolls-Royce планирует на своем аэрокосмическом отделении провести реструктурирование для увеличения его конкурентности с последующей

    пятница, 04.12.2020 | 14:34
    Индустрия
  • Внедрение Boeing 737 MAX американскими властями решено было возобновить в ноябре
    Boeing получил первый заказ на 737 MAX

    ​Впервые после 2 авиакатастроф и запретов на полеты, длившихся 20 месяцев, Ryanair заключает крупный контракт на покупку самолетов Boeing 737 MAX. Ирландская авиакомпания

    пятница, 04.12.2020 | 10:15
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Негативно сказывается на экономике страны и недоверие инвесторов к политике государства
    Испания — лидер по снижению экономики среди стран ОЭСР

    ​Карантинные ограничения, принятые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, нанесли непоправимый ущерб финансовой системе Испании. По

    пятница, 04.12.2020 | 12:20
    Испания
  • Новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США — Байден
    Байден намерен инвестировать в США

    Джо Байден, работающий над планом восстановления экономической системы Соединённых Штатов после кризиса вызванного COVID-19, заявил, что его программа

    четверг, 03.12.2020 | 12:25
    США
  • По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
    Таиланд прекращает массовый туризм

    Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после

    четверг, 03.12.2020 | 09:19
    Таиланд
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok