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Apple улучшила качество видеозвонков на старых iPhone
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Apple улучшила качество видеозвонков на старых iPhone

Для новой модели iPhone 12 максимальное качество будет устанавливать при использовании Wi-Fi и 5G
Новое обновление iOS значительно улучшило качество видеозвонков на iPhone.

В ноябре Apple внезапно обновила технические характристики смартфонов на официальном сайте. Так, в характеристики новых и некоторых старых устройств была добавлена информация, о том что они поддерживают передачу видео с помощью FaceTime в разрешении 1080 пикселей.

Для новой модели iPhone 12 максимальное качество будет устанавливать при использовании Wi-Fi и 5G, а для остальных устройств – только по Wi-Fi. Новая функция доступна абсолютно на всех смартфонах Apple, начиная с выпущенного в 2017 году iPhone 8.Как сообщается в компании, HD видео доступно на устройствах Apple с версией iOS 14.2. Также говорится о том, что изменения в качестве передачи видео довольно существенны. Обновленное приложение для видеосвязи FaceTime доступно только на iPhone. В версии для iPad сохранилось прежнее разрешение.

Помимо смартфонов, новые функции были добавлены в часы через процедуру обновления. Для этого нужно установить обновление на Apple Watch.

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понедельник 07.12.2020 | 14:40
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