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Sukhoi Superjet 100 может поставить покупателям не более 16 лайнеров
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Sukhoi Superjet 100 может поставить покупателям не более 16 лайнеров

Представители компании подтверждают факт корректировки своих планов
​Российский авиапроизводитель Sukhoi Superjet 100 сможет завершить и передать своим покупателям не более 16 авиалайнеров.

Таким образом, компания признает провал плана по поставкам, который в настоящий момент составляет 22 самолета. Причиной такой задержки называется медлительность самого предприятия, которая вызвана уменьшением количества персонала на 15-30%. По другой версии, лайнерам требуется доукомплектация и проведение тестовых полетов.

Представители компании подтверждают факт корректировки своих планов. В то же время, компания намерена до конца года поставить столько лайнеров, сколько сможет завершить.

Пока что пять бортов получил «Аэрофлот», три – компания Red Wings, и еще один – компания «Азимут». До конца года количество переданных компаниям SSJ-100 может вырасти, однако по три самолета скорее всего они не получат первые два перевозчика.

В минувшем году компании не удалось получить ни одного нового заказа на SuperJet 100, а согласно имеющимся контрактам авиакомпаниям было передано пять бортов. Ранее В. Путин одобрил факт передачи 59 самолетов компании в лизинг перевозчикам.

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понедельник 07.12.2020 | 14:30
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